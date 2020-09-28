Пекин, , 19:00 — REGNUM В процессе проходящей в Китае кампании по борьбе с бедностью в текущем году около 200 тыс. рабочих мест в рамках распределения было предоставлено выпускникам вузов из малообеспеченных семей. Об этом 28 сентября сообщает Синьхуа со ссылкой на заявление представителя министерства образования КНР Ван Хуэя.

Помощь в трудоустройстве таких выпускников, по словам чиновника, входит в пакет мер, принятых с целью оказания малоимущим специальных мер поддержки. Кроме того, министерство организует для них ярмарки вакансий и уже разослало около 280 тыс. сообщений о вариантах приема на работу через мобильную связь и интернет. Помощь, оказанная в 52 регионах КНР, осуществлена с опорой на искусственный интеллект и большие базы данных. Министерством также проводятся курсы повышения квалификации, программы адресной помощи. Налажено и укрепляется взаимодействие с министерством трудовых ресурсов КНР, что позволяет выпускникам вузов быстрее найти достойную работу.