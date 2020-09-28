Москва, 28 сентября 2020, 18:56 — REGNUM В настоящее время на мировом рынке нефти наблюдается стабилизация, но есть опасения по поводу второй волны коронавируса. Об этом 28 сентября корреспонденту ИА REGNUM заявил директор Центра экономической экспертизы НИУ ВШЭ Марсель Салихов. Так он прокомментировал прогноз министра энергетики РФ Александра Новака, согласно которому спрос на нефть по итогам 2020 года в среднем будет на 10% ниже уровня 2019 года.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что один из факторов, влияющих на снижение мирового спроса на нефть, это внедрение технологий вторичного использования энергоресурсов.
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