Москва, , 18:49 — REGNUM Чем консервативнее и старее будет символика Сбербанка, тем лучше. Об этом 27 сентября на своей странице в социальной сети Facebook написал экономист Василий Колташов.

«Простая вещь, которую не способен понять Герман Греф со своим ребрендингом: чем консервативнее, чем старее будет у банка символика, тем больше она будет символизировать устойчивость — уверенное прохождение сквозь время, а не беготню вокруг часов, тем больше банк будет внушать доверие к своей надежности, — написал Колташов. — А страсть к ребрендингу выдает нуворишей с весьма бедным восприятием финансовой истории мира и необходимой философии для банка. Череда ребрендингов с кучей сомнительных затрат никого не украшает».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Герман Греф заявил, что экосистема Сбербанка обрела новый логотип и бренд — Сбер.