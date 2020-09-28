Москва, , 18:36 — REGNUM «Сегодня атомная отрасль России представляет собой мощный комплекс из более 300 предприятий и организаций, в которых занято свыше 270 тыс. человек, — заявил заместитель председателя комитета Государственной думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, федеральный координатор проекта «Локомотивы роста» Денис Кравченко. — 11 российских атомных электростанций вырабатывают почти 20% электричества в общем энергобалансе страны, то есть каждая пятая лампочка в России горит благодаря работе АЭС».

«Атомная промышленность — это надежная основа обороноспособности и национальной безопасности страны, одна из стратегических отраслей российской экономики. Труд и талант множества ученых, конструкторов, инженеров, строителей, управленцев, сотен тысяч простых работников обеспечили защиту страны ядерным щитом, стали залогом глобального лидерства сначала Советского Союза, а затем России в технологиях мирного использования атомной энергии, — отметил он. — Сейчас российские атомщики реализуют проекты, направленные на превращение Росатома в одного из глобальных инновационных лидеров, способствуя тем самым усилению влияния России в мире. Здесь и создание нового атомного ледокольного флота, и развитие Севморпути — ключевой транспортной артерии и нашего нового экономического пути, дороги будущего, которая станет магистральной в Арктической зоне России, для которой мы приняли комплексный закон и в развитие которого продолжаем деятельность профильной рабочей группы с Минвостокразвития, Минфином и всеми регионами Арктики».

«Также Росатом развивает и неядерную электроэнергетику — строятся инновационные ветровые электростанции, ведутся исследования по созданию национальной водородной энергетики, — пояснил Кравченко. — Что также важно, в Росатоме реализуется уникальный проект «Прорыв», цель которого — впервые в мире реализовать замкнутый ядерный топливный цикл в промышленном масштабе. Это позволит решить проблему радиоактивных отходов и повысить экономическую эффективность атомных станций. В конечном счете — воплотить в жизнь стратегию двухкомпонентной ядерной энергетики. Это путь к надежной, безопасной и почти не требующей природных ресурсов энергетике будущего. Помимо традиционных сегментов рынка ядерных технологий и услуг сегодня Росатом создает прорывные технологии для долгосрочного развития и ответа на основные вызовы, стоящие перед человечеством. Сегодня Росатом развивает ядерную медицину, аддитивные технологии, цифровые продукты, активно работает в сфере накопителей энергии».

«Роль атомной промышленности в развитии российской экономики и науки имеет исключительное значение. За атомной промышленностью будущее. Настоящие профессионалы и преданные своему делу люди — это главный капитал атомной промышленности. Благодарю работников атомной отрасли за труд. В профессиональный праздник желаю всем атомщикам никогда не останавливаться на достигнутом и стремиться к новым достижениям», — подчеркнул в заключение заместитель председателя комитета Государственной думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, федеральный координатор проекта «Локомотивы роста».