Москва, 28 сентября 2020, 18:29 — REGNUM Ради поддержки экономики и социального сектора властям РФ лучше повысить цену отсечения бюджетного правила, вместо того чтобы тратить половину Фонда национального благосостояния. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 сентября заявил директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Так он прокомментировал слова главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, который сказал, что в России «требуется дополнительная поддержка и бизнеса, и населения», и поэтому «можно было бы сделать исключение из бюджетного правила». Кроме того, Кудрин сказал, что «даже если бы мы потратили треть или половину средств ФНБ, для такого критического особого года это было бы не страшно».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее идеи Кудрина раскритиковал экономист Михаил Делягин.