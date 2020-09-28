Москва, , 18:29 — REGNUM В России за неделю заблокировано 42 сайта, осуществлявших незаконную торговлю лекарственными препаратами. Об этом сообщает Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор).

В пресс-службе ведомства напомнили, что с 18 сентября вступил в силу приказ Росздравнадзора, утверждающий критерии оценки информации в сети, необходимой для принятия решений о блокировке сайтов.

«По состоянию на 24 сентября Росздравнадзором заблокировано 42 сайта», — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, основаниями для блокировки чаще всего становятся предложения о розничной торговле незарегистрированными препаратами для медикаментозного прерывания беременности («Мифепристон», «Мизопростол») и препаратами, отпускаемыми по рецепту («Редуксин», «Алпрозалам», «Трамадол», «Клоназепам»).

Также блокировки осуществлялись по причине отсутствия у онлайн-ресурса лицензии на фармацевтическую деятельность или разрешения на дистанционную торговлю.