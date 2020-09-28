Москва, , 18:13 — REGNUM На Россию едва ли решат наложить санкции, которые бы могли ей серьезно навредить. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 сентября заявил директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Так он прокомментировал слова руководителя Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, который не согласился с тем, что у РФ будто бы есть «иммунитет к будущим санкциям».

«Какие могут быть санкции? Если и будут, то персональные. Наложат на 6−10 конкретных человек. Каких санкций мы можем бояться по-настоящему? Например, отключения от SWIFT (межбанковская система для совершения платежей — прим. ИА REGNUM). Это будет сразу хаос на полгода. Непонятно, как будет работать экономика. Или, например, запрет на продажу наших нефти и газа. Но это все невозможно. У Европы нет других поставщиков, — пояснил Остапкович. — Финансовые санкции уже введены в 2014—2015 годах».

При этом экономист подчеркнул, что вред России может наносить сама санкционная риторика, которая портит репутацию страны.

«Если ты находишься под риторическим санкционным давлением, то три международных рейтинговых агентства или снижают твой рейтинг, или не повышают его. А ведь все инвесторы, все, кто идет в страну, первое, на что ориентируются, так это на рейтинг. То есть у нас не будет притока иностранных инвесторов. А они нам необходимы, — пояснил Остапкович. — И даже не с точки увеличения капиталов. А главное, чтобы они приносили современный менеджмент, современное управление, чтобы они приносили современные технологии. Вот чего нам не хватает. Технологического развития».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что РФ нечем ответить на вводимые против нее санкции, так как ее экономика слишком зависима от западных компонентов и технологий.