Санкт-Петербург, , 18:16 — REGNUM В Петербург прибыл первый рейс новой туристической программы полетов из регионов авиакомпании «Россия». Пилотный проект поддерживает комитет по развитию туризма Северной столицы, сообщили ИА REGNUM 28 сентября в пресс-службе «России».

Пассажиры аэропорта Дарья Драй © ИА REGNUM

Первым стал рейс из Москвы, который прибыл в 10:30 мск в аэропорт «Пулково». «Загрузка была близка к 100%», — заявили в авиакомпании. Вторым в Северную столицу в 17:20 вылетел рейс из Екатеринбурга.

Полёты будут выполняться ежедневно из Москвы, три раза в неделю из Екатеринбурга, Казани, Уфы, Самары и дважды в неделю из Перми. Каждый задействованный для этих рейсов Boeing 737−800 в одноклассной компоновке рассчитан на перевозку 189 пассажиров.

До конца октября перевозчик по туристической программе планирует перевезти более 8 тыс. человек.

Компания обращает внимание, что теперь приходится работать «в условиях ограничения международного авиасообщения».

Сегодня губернатор Александр Беглов заявил, что Петербургу стоит сделать акцент на внутреннем туризме. Ранее его заместитель Евгений Елин обратил внимание, что в «Пулково» слишком мало рейсов из регионов РФ.

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