Киев, , 18:09 — REGNUM Запасы газа в подземных хранилищах Украины увеличились до рекордных 27,8 млрд кубометров, сообщила 28 сентября госкомпания «Укртрансгаз».

В сообщении отмечается, что запасы природного газа в ПХГ страны за последнюю неделю увеличились на 2%.

При этом украинские газовые хранилища заполнены на 89,7%, а запасы газа сейчас на 37% больше, чем на аналогичную дату 2019 г. (тогда было 20,3 млрд кубометров).

Напомним, что к началу отопительного сезона 2019−2020 гг. Украина накопила в ПХГ 21,76 миллиарда кубометров газа, что являлось рекордным показателем за последние 10 лет.

ИА REGNUM напоминает, что ранее украинский эксперт по энергетикеЮрий Корольчук заявил, что такие запасы газа в ПХГ несут и существенные проблемы для Украины, особенно для населения страны. «Это рекорд, да не тот… Это рекорд просчета «Нафтогаза». Да, у компании проблема — нужно продать дорогой европейский газ, который оставался в ПХГ, и дорого продать дешевый газ «Укргаздобычи». А как это сделать? Правильно! За все заплатит народ», — объяснил Корольчук.

Специалист предрекает существенный рост цена на газ для потребителей «Нафтогаза», несмотря на такие запасы.