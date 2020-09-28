Москва, , 18:03 — REGNUM В России надо поддержать население, но для этого не следует тратить средства ФНБ, а лучше наращивать государственный долг. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 сентября заявил директору Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Так он прокомментировал слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина о том, что в России в настоящий момент число бедных превысило 20 млн, и поэтому «правительству нужны дополнительные меры по снижению бедности и по помощи населению». У правительства, как полагает Кудрин, есть на это средства.

«Во-первых, говоря о 20 млн бедных, он никого ничем не удивил, — пояснил Остапкович. — У нас этот показатель все время плавает от 18,7 млн до примерно 20 млн. То есть акцентированного роста бедности не наблюдается, — сказал Остапкович. — Я с Кудриным согласен и не согласен. Кто создает экономику? Именно люди. Поддержать людей, чтобы они не впали в состояние депривации, чтобы у них было более нормальный доход, и они сами создадут экономику и прибыль. Они будут производительными. И экономика сама заработает. Поэтому я считаю, что можно больше вкладывать в людей».

Но, как пояснил экономист, лучше наращивать долг, а средства ФНБ оставить на всякий случай.

«Зачем трогать ФНБ? Залезай в долг. У нас сейчас долг 20%. Что это за долг? Япония — 250% ВВП. Италия — 134%. США — 120%. Великобритания — 100%. Франция — под 100%. То есть долг — это не проблема. Бери в долг и вкладывай в эффективные проекты, которые имеют высокий мультипликативный эффект с доходами людей, — сказал экономист. — И потом этот долг отобьется, так как эффективные проекты дадут прибыль. Надо наращивать долг. Ничего страшного я в этом не вижу. Государственный долг до 60% — это считается почти разумным».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Михаил Делягин предположил, что глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин порицает правительство России за то, что оно выполняет его же собственную политику.