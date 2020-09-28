Севастополь, , 17:51 — REGNUM Программу экономии воды поручил представить на текущей неделе вице-губернатору Владимиру Базарову глава Севастополя Михаил Развожаев. Об этом сообщили 28 сентября в пресс-службе правительства города по итогам аппаратного совещания.

«Доложите программу экономии воды — будем ее обсуждать на правительстве либо на отдельном совещании, пока у нас прорабатывается вариант решения вопроса», — поручил Михаил Развожаев.

Глава региона также поручил составить план первоочередной замены изношенных водных коммуникаций и дал поручение отключить фонтаны с 1 октября.

«С 1 октября останавливаем фонтаны, сезон уже завершился», — сказал Михаил Развожаев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на данный момент власти Севастополя не принимали решения о введении ограничений водоснабжения, как в соседней Республике Крыма, однако запасы воды в Чернореченском водохранилище, которое питает город, из-за засушливой погоды давно не пополнялись. Добавим также, что глава Крыма Сергей Аксёнов отказал властям Севастополя в переброске воды из реки Коккозка, отметив, что «если у нас что-то есть в излишке, мы всегда поделимся, но если этой воды у нас в Коккозке нет, в ущерб жителям Бахчисарайского района мы сделать не можем».