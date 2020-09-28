Москва, , 17:19 — REGNUM В настоящее время невозможно дать более-менее точный прогноз о будущем российского ВВП. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 сентября заявил директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Так он прокомментировал прогноз руководителя Счетной палаты России Алексея Кудрина, предположившего, что в 2020 году ВВП РФ может уменьшиться на 4−5%.

Как пояснил Остапкович, дать точного прогноза не может никто из-за высокой степени неопределенности и сильного давления форс-мажорных обстоятельств на мировую экономику. В первую очередь, как пояснил экономист, это касается дальнейших мутаций коронавируса. Во-вторых, «абсолютно неясна» динамика цен на углеводородное сырье и вообще на сырьевые товары российского экспорта.

«Я имею в виду не только нефть и газ, но и уголь, металлы, зерно, первичную химию, лес. И здесь высока ценовая турбулентность. Причем в понижательном направлении, — сказал экономист. — А бюджет у нас формируется во многом от сырьевых товаров. Кроме того, мы не знаем массу текущих экономических индикаторов. Например, как поведут себя реальные располагаемые денежные доходы? А это потребительский спрос! Мы сейчас имеем последние данные на конец июня, а у нас уже октябрь на носу. Что происходит с доходами, никто не знает. Что происходит с заработными платами? Мы идем с отставанием в полтора-два месяца. Как ведет себя безработица? Вроде более-менее нормально, 4−6% — это разговор ни о чем. Но у нас огромный объем скрытой безработицы».

Подытоживая сказанное, Остапкович отметил, что разброс мнений по поводу падения ВВП России по итогам 2020 года колеблется от 3,8% до 6%.

«Минэкономразвития говорит о 3,8%. Международные органы говорят о 6−6,5%. То есть разброс от 3,8% до 6%. Это почти 2,5%. А 2,5% расхождения в темпах — это примерно 2,3 трлн рублей! Такие расхождения, конечно, недопустимы. Причем я не уверен, что в ноябре министерство экономического развития РФ не даст нового прогноза», — сказал Остапкович.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист ВВП РФ Алиев Аяз Аладдин оглы заявил, что ВВП РФ может упасть на 6−8%.