Тамбов, , 17:07 — REGNUM Помощь компаниям, занятым в сфере сортировки и утилизации отходов, сегодня приходит с опозданием, считает руководитель регионального отделения «Партии Роста» в Тамбовской области Игорь Блюм. Об этом он заявил сегодня, 28 сентября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Поддержка отрасли может дать положительный эффект если она своевременная и целевая, — отметил Блюм. — В настоящее время у операторов в регионах есть только тарифы, которые по понятным причинам сдерживаются, есть ситуация с неплатежами, и есть обязательства, которые надо выполнять».

О новых мерах поддержки отрасли, в которых нуждается отрасль, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко. По ее мнению необходимо пересмотреть миссию «Российского экологического оператора», который должен помогать властям обеспечивать реализацию всей мусорной реформы, а не только заниматься операторами в регионах.

«Сегодня поддержка заключается в предоставлении компенсации потерь операторам, а инвестиций в новые проекты практически нет и мы вправе ожидать более активную позицию от «Российского экологического оператора», — подчеркнул Игорь Блюм.

Виктория Абрамченко на совещании с участием представителей Минприроды и Минфина поручила ведомствам совместно с «Российским экологическим оператором» разработать меры по поддержке инвестпроектов по обработке и утилизации мусора. Речь может идти о расширении полномочий РЭО в части использования инструментов для финансирования проектов по сортировке, переработке и сжиганию отходов через акционерные займы и приобретение облигаций, компенсации части затрат, а также предоставление субсидий отдельным регионам.