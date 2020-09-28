Грозный, , 16:46 — REGNUM Чечня станет одним из пяти регионов России с высокими темпами экономического роста. Наиболее значительные, чем в других субъектах РФ, темпы прироста экономических показателей ожидаются в республике в период с 2021 по 2023 годы, сообщили 28 сентября в пресс-службе главы и правительства региона.

Такие прогнозы на рост экономики Чечни дали в Минэкономразвития России. По данным ведомства, среднегодовые темпы роста валового регионального продукта в республике в ближайшие три года составят 6,2%. Кроме Чечни, в ТОП-5 российских регионов по этому показателю войдут Чукотка, Калмыкия, Амурская и Иркутская области.

Рост ВРП в этих субъектах будет обусловлен, как считают в Минэкономразвития РФ, вводом в строй новых промышленных объектов и наращивании объемов производства в таких отраслях, как добыча и переработка сырья, транспортировка и хранение грузов и строительный сектор.