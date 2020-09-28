Белград, , 17:45 — REGNUM 28 сентября на встрече с послом Чехии в Сербии Томашем Кухтом премьер-министр Сербии Анна Брнабич подчеркнула, что отношения двух стран являются прочными и стабильными, что в первую очередь способствует открытому диалогу и частым двусторонним визитам на высшем уровне. В заявлении правительства Сербии говорится, что Анна Брнабич передала послу письмо вице-премьер-министру Чехии и министру торговли Карелу Хавличеку, в котором подчеркивается значимость для чешских инвесторов укрепления экономического сотрудничества с Сербией. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

Брнабич отметила, что фискальная консолидация и долгосрочная макроэкономическая стабильность создают благоприятный экономический климат и дополнительную безопасность для всех иностранных компаний, которые желают инвестировать в Сербию.

Посол Кухта указал, что большинство чешских инвестиций было реализовано в области телекоммуникаций и недвижимости Сербии, а также в банковском, промышленном и фармацевтическом секторе.