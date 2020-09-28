Москва, , 16:41 — REGNUM Госдума в 2020 году сэкономит более 1 млрд рублей, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе заседания Совета Думы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 сентября, об этом сообщил источник, присутствовавший на заседании.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

В то же время Госдума на «парламентском туризме» и других мерах сэкономила почти 2,5 млрд рублей за годы полномочий седьмого созыва, сообщил в июне Володин.

Вместе с тем в Госдуме 30 сентября ожидают внесения проекта федерального закона на 2021−2023 годы.

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