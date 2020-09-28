Москва, , 16:28 — REGNUM Россия поставит Молдавии топливо для сельсхозпредприятий на сумму до 500 миллионов рублей в качестве гуманитарной помощи. Об этом 28 сентября сообщил президент России Владимир Путин в ходе переговоров в режиме видеосвязи с молдавским коллегой Игорем Додоном.

Российский лидер отметил, что сельское хозяйство в Молдавии столкнулось с негативными последствиями засухи.

«По вашей просьбе мы сформировали необходимые денежные средства в виде гуманитарной помощи в объёме до полумиллиарда рублей, чтобы поставить вам дизельное топливо для наиболее пострадавших сельхозпредприятий», — сказал Владимир Путин.