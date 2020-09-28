Элиста, , 16:12 — REGNUM Жители Республики Калмыкия требуют погасить образовавшуюся задолженность по заработной плате на общую сумму 12 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в республиканской прокуратуре 28 сентября.

Многомиллионная задолженность образовалась перед работниками компаний «Алтэн», «Домострой» и «Биф Арт», а также индивидуального предпринимателя Бамбаевой. В отношении руководителей организаций «принят комплекс мер, в том числе дисциплинарного, административного и уголовного воздействия».

В настоящее время разработан комплекс мер, направленный на погашение задолженности по зарплате. По какой схеме задолженность будет ликвидирована и в какой срок, в ведомстве не уточнили.