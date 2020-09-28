Брянск, , 16:09 — REGNUM Отопительный сезон начался в Брянске 28 сентября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города. Постановление о подаче тепла подписал глава городской администрации Александр Макаров.

Отопление Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным на 28 сентября, запуск котельных начался и будет производиться в соответствии с графиком в течение пяти дней. Первыми теплоноситель начнут получать больницы, школы и детские сады.

На данный момент в Брянске подачу тепла обеспечивают 329 котельных: 135 котельных ГУП «Брянсккоммунэнерго», а также 21 муниципальная 50 ведомственных, 120 котельных УК, три котельные учреждений здравоохранения.

Отметим, что в этом году во многих регионах были приняты решения о раннем начале отопительного сезона — в связи с эпидемиологической обстановкой.