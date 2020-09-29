Сеул, , 08:12 — REGNUM С 1 по 15 ноября в Южной Корее пройдет масштабная распродажа с целью стимулирования потребления в условиях пандемии коронавируса Korea Sale Festa. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявления министра стратегии и финансов Хон Нам Ги.

Данное заявление вице-премьер сделал 28 сентября в ходе заседания правительства, посвященном программе развития экономики «Новый курс», и заседания Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайным ситуациям и катастрофами (CDSCHQ).

По словам Хон Нам Ги, фестиваль нацелен на улучшение положения малого и среднего бизнеса, оказавшегося под наибольшим ударом из-за пандемии коронавируса.

Напомним, что за прошедшие сутки в Южной Корее выявили 50 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 23 661.

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