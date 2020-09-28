Калуга, , 15:52 — REGNUM Сегодня, 28 сентября, на заседании комитета Городской думы Калуги по территориальному развитию города и городскому хозяйству под председательством Виктора Борсука был одобрен прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2021 год.

В Калуге одобрили план приватизации муниципального имущества на 2021 год Пресс-служба Городской думы Калуги

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, в рамках программы планируется приватизация семи объектов недвижимости: четырёх нежилых зданий и трёх нежилых помещений. Планируемые поступления в бюджет с учётом платежей по договорам купли-продажи прошлых лет составят 10 миллионов рублей.

Депутаты также одобрили сделки муниципальному предприятию «Калужские городские коммунальные электрические сети».

Предприятию одобрены сделки, связанные с реконструкцией сетей наружного освещения.

Был избран заместитель председателя комитета — им стал Карп Диденко.