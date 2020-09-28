Чебоксары, , 15:44 — REGNUM По данным Чувашстата, в январе — июле 2020 года, 277 организаций получили прибыль в размере 15 142,2 млн рублей, что составляет всего 36% от прошлогоднего показателя. 116 организаций имели убыток на сумму 4649,2 млн рублей, что в 3,3 раза выше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля убыточных предприятий выросла: если год назад таких было 27,8%, то в этом году — 29,5%.

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За 7 месяцев 2020 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) в действующих ценах составил 10 492,9 млн рублей прибыли, что почти в четыре раза ниже прошлогоднего показателя (25,8% к аналогичному периоду прошлого года).

В статистику не входят субъекты малого предпринимательства, кредитные организации, государственные (муниципальные) учреждения, некредитные финансовые организации.