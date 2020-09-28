Москва, , 15:41 — REGNUM Роста инвестиций в нефтяную отрасль можно ждать не раньше, чем прекратится рецессия мирового рынка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 сентября заявил доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Каленов. Так он прокомментировал слова министра энергетики РФ Александра Новака, который сказал, что по итогам 2020 года спрос на нефть будет на 10% ниже уровня 2019 года. Кроме того, министр отметил, что инвестиции компаний в нефтедобычу уменьшились на 25%.

«Конечно, с высокой точностью определить нельзя, но если судить по текущей ситуации, то названная цифра в 10% близка к реальности, — сказал Каленов. — Спрос на нефть упал, а как следствие упали и инвестиции в эту отрасль, прежде всего из-за пандемии COVID-19. Снижение промышленного производства, резкое сокращение перевозок и т. д. привели тому, что сократился спрос на нефтепродукты. В начале II квартала цена нефтепродуктов была практически равна цене сырой нефти».

Как подчеркнул эксперт, нефтяная отрасль является таким же субъектом рынка, как и другие отрасли, поэтому её состояние во многом зависит от состояния мировой экономики.

«Следовательно, роста инвестиций в нефтянку можно ожидать не ранее того момента, когда прекратится рецессия мирового рынка. По оценкам экспертов, ликвидация последствий от COVID-кризиса произойдёт не ранее 2025 года», — пояснил Каленов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в период снижения нефтедобычи и падения доходов нефтегазового сектора важно обеспечить переход на энергетику замкнутого цикла, основанную на возобновлении ресурсов.