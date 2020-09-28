Москва, , 15:37 — REGNUM Проект федерального бюджета на 2021−2023 годы правительство РФ внесет в Госдуму 30 сентября. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 сентября, об этом сообщил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»).

«В среду поступит в Государственную думу, должен поступить, по закону должен поступить в среду», — отметил Макаров в ходе заседания комитета.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что министерство исходит из постепенного сокращения дефицита бюджета РФ с 4,4% ВВП в 2020 году до 2,4% ВВП в 2021 году и 1% ВВП с 2022 года. По его словам, Минфин также планирует увеличить размер расходов бюджета по сравнению с теми показателями, которые были запланированы до кризиса.