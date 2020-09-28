Москва, 28 сентября 2020, 15:24 — REGNUM Правительство РФ могло бы снизить НДФЛ для малообеспеченных граждан. Об этом корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Алиев Аяз Аладдин оглы. Так он прокомментировал слова главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, который сказал, что правительству РФ нужны дополнительные меры по снижению бедности и что у правительства есть для этого средства.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Алиев предположило, что ВВП РФ может упасть на 6−8% по итогам 2020 года.
Читайте ранее в этом сюжете: Возможны сюрпризы: экономист о влиянии второй волны коронавируса на РФ