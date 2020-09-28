Москва, , 15:24 — REGNUM Правительство РФ могло бы снизить НДФЛ для малообеспеченных граждан. Об этом корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Алиев Аяз Аладдин оглы. Так он прокомментировал слова главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, который сказал, что правительству РФ нужны дополнительные меры по снижению бедности и что у правительства есть для этого средства.

«Меры снижения бедности — это расширение программы пособий в части социальных пособий, пособий для детей и т. д. Также расширение программы материнского капитала позволит поддержать социально уязвимые слои населения, — сказал экономист. — В части финансирования, возможно, речь идет о привлечении средств от приватизации, повышении налогов для богатых. Также можно предположить, что правительство может снизить НДФЛ для малообеспеченных граждан».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Алиев предположило, что ВВП РФ может упасть на 6−8% по итогам 2020 года.

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