Киев, , 15:24 — REGNUM По итогам августа 2020 года украинские дилеры реализовали 6850 экземпляров новых легковых автомобилей — на 20% меньше, чем за аналогичный период год назад. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Отмечается, что падение продаж на украинском авторынке в августе наблюдается после двухмесячной положительной динамики реализации в остальные два летних месяца.

Первое место по продажам на Украине среди автомобильных брендов за отчётный период заняла французская марка Renault. Украинские дилеры реализовали за отчётный период 1270 машин данного производителя. Это на 14% меньше, чем год назад.

Второе место по популярности занял японский бренд Toyota — 1060 проданных легковушек в августе (-10%). Тройку лидеров замыкает немецкая марка Volkswagen, чьи продажи в прошлом месяце, наоборот, выросли на 14% (545 ед.).

На четвёртом и пятом местах марочного рейтинга разместились Hyundai (325 ед.; — 15%) и Suzuki (295 ед.; +49%).

Ранее стало известно, что на Запорожском автозаводе (ЗАЗ) будут собирать купеобразный кроссовер Renault Arkana.

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