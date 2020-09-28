Белград, , 15:14 — REGNUM США подтвердили планы подписать меморандум о взаимопонимании с Сербией по разработке безопасной сетевой инфраструктуры 5G в рамках усилий Вашингтона по ограничению расширения влияния Китая в этом секторе.

«Соглашения о 5G планируются с Украиной, Грузией и Сербией, чтобы выполнить обязательства этих стран-партнеров по предотвращению использования запрещенных технологий», — сказал исполняющий обязанности помощника государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Филипп Рикер.

В 2019 году министерство финансов Сербии объявило, что китайская Huawei выразила заинтересованность в сотрудничестве с Белградом по развитию сети 5G в стране.

В соглашении между Косово и Сербией, которое недавно было подписано в Вашингтоне при посредничестве США, среди прочего, подчеркивалось, что Соединенные Штаты и Сербия обязались запретить использование оборудования для сети 5G, закупленного у ненадежных поставщиков. Там, где это оборудование уже использовалось, они обязаны его убрать.

Во время недавнего открытия Центра инноваций и развития цифровизации Huawei в Белграде премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила, что, когда дело доходит до сетей 5G, как и повсюду в мире, необходимо уважать международные стандарты.

Она сказала, что обсуждала это с представителями Huawei, и что обе стороны «абсолютно одинаково» поняли суть соглашения из Вашингтона о том, что Сербия должна провести открытый и прозрачный тендер для партнеров, когда придет время для сети 5G.