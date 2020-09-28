Загреб, , 15:07 — REGNUM Министр моря, транспорта и инфраструктуры Хорватии Олег Буткович сообщил, что правительство продолжит приватизацию авиакомпании Croatia Airlines после преодоления коронавирусного кризиса.

Однако он отметил, что государство поможет национальной авиакомпании, передает B92.

«В начале года у нас были две компании, заинтересованные в Croatia Airlines, и этот процесс продвигался хорошо. Мы готовились перейти ко второму этапу переговоров. Однако началась эпидемия, и все было остановлено, потому что авиационная серьезно пострадала от последствий пандемии», — сказал Буткович.

«Как только ситуация начнет нормализоваться и улучшаться, мы продолжим поиск стратегического партнера», — добавил он.

Правительство Хорватии ранее назначило июнь 2020 года крайним сроком для приватизации Croatia Airlines. В то время интерес к национальной авиакомпании Хорватии проявили греческие Aegian Airlines и Spanish Air Nostrum.