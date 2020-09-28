Волхов, Ленинградская область, , 15:22 — REGNUM Правительство России добавило федеральных средств на строительство новых мостов в Ленинградской области — через реку Волхов в Киришах и реку Свирь в Подпорожье. Об этом 28 сентября сообщили в пресс-службе областной администрации.

Распоряжением главы правительства РФ Михаила Мишустина, обе стройки получили в общей сложности 350 млн рублей.

«250 млн на Подпорожье и 100 млн на Кириши», — уточнили в областной власти.

Напомним, необходимость в новых переправах вызвана тем, что старый мост через Волхов, построенный 53 года назад на подъезде к городу Кириши, уже не справляется со значительно увеличившимся потоком легкового и грузового транспорта. На новом мосту будет две полосы, расчетная скорость движения составит 80 километров в час.

Строительство нового моста через Свирь в Подпорожье вызвано необходимостью снижения нагрузки на плотину Свирской ГЭС, по которой сегодня идет движение транспорта.

Общая стоимость работ составляет порядка 8 млрд рублей. Деньги на строительство мостов заложены в областном бюджете.

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