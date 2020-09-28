Подгорица, , 14:52 — REGNUM «В настоящее время не только туристическая отрасль, но и вся экономика Черногории должны быть «подключены к аппарату ИВЛ». Чрезвычайно плохой сезон вызывает огромные экономические и социальные последствия для людей, компаний и всех видов деятельности, которые прямо или косвенно связаны с туристической отраслью», — заявил в интервью изданию «Победа» президент Ассоциации менеджеров Черногории Будимир Райчкович.

Он подчеркнул, что туризм больше не должен быть единственной доминирующей опорой развития черногорской экономики.

«Мы не рады, что прогнозы, сделанные нами в самом начале кризиса, оправдались. Можно предположить, что в ситуации, когда передвижение людей ограничено, то неизбежно произойдет сокращение возможностей и мотивации для туристических путешествий. Когда мы добавим к этому тот факт, что Черногория — это, прежде всего, воздушное направление, было ясно, в каком направлении пойдут результаты этого сезона», — сказал Райчкович.

Он отметил, что туризм составляет более 25 процентов ВВП Черногории и ясно, каковы масштабы и последствия этой ситуации.

По мнению эксперта, Черногории нужно развивать сельское хозяйство, производство электроэнергии, обрабатывающую промышленность.