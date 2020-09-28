Москва, , 14:50 — REGNUM Власти Камчатского края начали сокращать количество избыточных органов власти. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 сентября заявил политолог Павел Данилин. Так он прокомментировал кадровые перестановки, которые стал осуществлять губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

«Солодов достаточно активно ездил по районам в ходе избирательной кампании. Он четко знает нужды жителей региона, — сказал политолог. — Он смог составить понимание того, каким должен быть аппарат и структура власти. Мы видим, что он нашел существующую структуру избыточной. Тем более, как мы знаем, что прежнее руководство не очень активно ездило по району. Поэтому перераспределение полномочий, укрупнение органов власти позволит более эффективно управлять регионом. Камчатка грандиозна по территории, но по числу жителей это как два московских района. И поэтому то число органов власти, которое там существовало, достаточно избыточно».

Как пояснил Данилин, все изменения будет курировать хороший профессионал, который умеет заниматься этими вопросами, а кадровые изменения были осуществлены взвешенно и уважительно.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, сразу несколько членов правительства Камчатского края покинули свои посты в регионе.