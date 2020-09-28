Додома, , 14:47 — REGNUM Танзания и ЮАР сформировали комитет по реализации меморандума о взаимопонимании в сфере индустриализации, торговли и инвестиций. Об этом сообщает газета Nipashe.

По информации журналистов издания, комитет был сформирован по итогам переговоров исполняющего обязанности генерального секретаря министерства промышленности и торговли Танзании Алли Гугу с представителями делегации посольства ЮАР в Танзании. В его состав войдут как представители Танзании, так и ЮАР.

В ходе заседания Гугу подчеркнул, что ЮАР и Танзания имеют давнюю историю торгового, экономического и политического сотрудничества с момента обретения странами независимости.

«Сотрудничество в целях развития двусторонней торговли можно оценить исключительно высоко, и это сотрудничество только укрепляется благодаря Сообществу развития стран Юга Африки (САДК). Две страны заключили меморандум о взаимопонимании в сфере промышленности и торговли», — заявил Алли, подчеркнув, что целью документа является взаимовыгодное развитие торгового сотрудничества ЮАР и Танзании.

Он также отметил, что ЮАР одна из лидирующих стран по осуществлению капиталовложений на африканском континенте.

Заместитель посла ЮАР в Танзании Сизве Майоли заявил, что в ходе встречи были оговорены конкретные меры, предпринятые для реализации меморандума.

«Меморандум о взаимопонимании предполагает создание совместного комитета по торговле и инвестициям, и наше заседание завершилось созданием комитета для осуществления сотрудничества по реализации меморандума», — подчеркнул он.