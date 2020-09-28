Москва, , 14:38 — REGNUM Надо иметь в виду, что за счет таких инструментов, как, например, страхование, кредитные организации снижают свои риски, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко, комментируя принятие поправок в закон «О потребительском кредите».

Кредитные карты (сс) Lotus Head

«Если, защищая права потребителей, чрезмерно увлечься и запретить банкам обуславливать выдачу потребительских кредитов и кредитных карт покупкой клиентом страховки или иных дополнительных услуг, кредитные организации неизбежно столкнутся с заметным риском ухудшения своих кредитных портфелей.

И, естественно, опасностью существенного роста расходов на формирование резервов по просроченной задолженности и так далее.

В этой ситуации у банкиров остается два пути: или ощутимо ограничить выдачу кредитов по каким-то иным причинам (ведь, по сути, вопрос одобрения того или иного кредита является непреложной прерогативой самого банка, и последний не обязан отчитываться, почему выдача ссуды не была одобрена), либо поднимать процентные ставки по кредитам, закладывая в них возросшие риски.

Стоит ли пояснять лишний раз, что при механическом и неразумном подходе «чрезмерная забота о клиенте» в итоге может вылиться в рост расходов для самого клиента. Так что главным остается вопрос технической реализации предложенных инициатив (если они все же будут приняты) с тем, чтобы добиться определенного баланса между интересами кредитных учреждений и интересами заемщиков за счет определенных компромиссов.

Иначе будет, как у нас часто бывает, что «унтер-офицерская вдова сама себя же и высечет», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, принятие поправок в закон «О потребительском кредите, которые предусматривают запрет банкам обуславливать выдачу ссуды покупкой клиентом страховки и дополнительных услуг, может вызвать риски для банков, особенно для сегмента банковских карт.

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