Пенза, , 14:30 — REGNUM В Пензенской области отопительный сезон должен начаться не позднее 5 октября. Соответствующее поручение дал губернатор Иван Белозерцев 28 сентября.

К концу текущей недели столбик термометра начнет понижаться. В связи с этим «очень важно, чтобы мы вовремя подали тепло в жилые дома, объекты социально-бытового назначения — больницы, поликлиники, детские сады, школы, учреждения культуры», нацелил подчиненных глава области. Не надо откладывать все на последний день.

Отопительный сезон следует начать со следующего понедельника с запуска систем Пензы и других больших городов, добавил Белозерцев. При этом он отметил, что население необходимо предостеречь от «перетопа», чтобы жильцы не страдали от духоты (особенно пациенты в больницах), и не переплачивали за коммунальные услуги.

ИА REGNUM ранее сообщало, на 24 сентября в Пензенской области готовность к предстоящему отопительному сезону 2020−2021 г.г. составляла 99,6%.

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