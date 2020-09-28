Ташкент, , 14:05 — REGNUM Кредит в размере $200 млн для реформирования энергетического сектора Узбекистана одобрило руководство Азиатского банка развития (АБР), сообщает 28 сентября издание «Подробно.uz».

Реформа подразумевает создание благоприятных условий для частных инвестиций в отрасль, а также повышение конкурентоспособности данного сектора экономики.

Специалист АБР по энергетики Сёнг Дак Ким сказал, что кредит будет иметь решающее значение для реализации реформ и привлечения частных инвестиций. Кроме того, акцент при реформировании делается на «чистые» источники энергии.

Отметим, программа реформирования энергетического сектора экономики Узбекистана создана совместно с Французским агентством развития, которое предоставит софинансирование в размере 150 млн евро.

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