Киев, , 13:48 — REGNUM По итогам августа 2020 года самой популярной моделью на Украине стал кроссовер Renault Duster. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Так, по итогам последнего летнего месяца 2020 года украинские дилеры продали 585 экземпляров Renault Duster. Это на 31% превышает показатель продаж августа 2019 года.

Вторым по количеству продаж на Украине стал кроссовер Toyota RAV4. Его за отчетный месяц приобрели 505 автолюбителей — на 27% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Далее по популярности идёт Renault Logan с результатом продаж в 330 единиц (-23%).

Пятерку лидеров модельного рейтинга замыкают Volkswagen Tiguan (265 ед.; рост в 4,7 раза) и хэтчбек Renault Sandero (210 ед.; — 47%).

Отмечается, что за первые восемь месяцев 2020 года на авторынке Украины было продано порядка 54 тыс. новых легковых машин. Продажи за это время сократились на 4%.

Напомним, в августе 2020 года на Украине было реализовано 6850 новых легковых автомобилей — на 20% меньше по сравнению с августом 2019 года.

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