Ташкент, , 13:44 — REGNUM По итогам января—августа 2020 года Узбекистан импортировал мебель на общую сумму $57,2 млн, что на 29% больше, чем за аналогичный период 2019 года, сообщили в государственном комитете по статистике.

Основной объем импорта мебели поступил из Южной Кореи — $26,6 млн. Китай и Турция отправили в Узбекистан мебель на $8,6 млн. Из России в республику импортировано товаров на $4,1 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января-августа 2020 года внешний товарооборот Узбекистана составила $24,5 млрд, что на 12,7% меньше, чем за аналогичный период 2020 года.

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