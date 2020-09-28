Кемерово, , 13:36 — REGNUM Рабочая группа Госсовета по энергетике во главе с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилёвым, предложила продолжить масштабное расширение БАМа и Транссиба. В планах к 2030 году достичь провозной способности в 260−280 млн тонн. К концу 2020 года мощности БАМа и Транссиба должны составить 124,9 млн тонн, уточняет «Коммерсантъ».

В настоящее время основной объём погрузки на Восточном полигоне приходится на энергетический уголь. При этом в ОАО РЖД ранее заявляли, что перевозки угля на Восток нерентабельны и в 2019 году принесли более 52 млрд рублей убытка.

Уточняется, что правительство, обсуждавшее возможность субсидирования транспортировки угля на экспорт, средств пока не выделило.

«Хотя угольная стратегия предполагает бурный рост его перевозок до 2035 года, обновлённый прогноз социально-экономического развития Минэкономики говорит о том, что в 2020—2022 годах добыча угля будет падать, в 2023-м — стагнировать и за четыре года в целом снизится на 11,8% к уровню 2019 года. Статистика из Кузбасса, основного региона добычи и экспорта угля, пока это подтверждает: за восемь месяцев добыча уменьшилась на 10,7%, а погрузка угля на сети ОАО РЖД упала на 8,1%, — уточняет «Коммерсантъ». — В этой связи вопрос о том, под какие грузы расширять Восточный полигон и в каком объёме, выглядит дискуссионным».

При этом глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров считает, что цель 260−280 млн тонн кажется излишне оптимистичной.