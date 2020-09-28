Москва, , 13:09 — REGNUM Спекулятивный скачок по нефти на открытии торгов из-за вооруженного конфликта на границе Азербайджана и Армении аналогичен взрыву в Бейруте, но вряд ли это приведёт к продолжающемуся росту. Инфраструктура не повреждена, поставки не нарушены, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Илья Запорожский.

Нефтяная вышка lalabell68

«На этой неделе и до конца осени нефть будет находиться под давлением множества негативных факторов. Во-первых, в августовском отчёте ОПЕК ожидает по итогам 2020 года падения мирового спроса на нефть на 9,06 млн баррелей в сутки, до 90,63 млн баррелей в сутки. Дополнительно усугубляют ситуацию признаки второй волны коронавируса и связанных с ней повторных ограничений.

30 сентября выходят данные о деловой активности в производственном секторе Китая, крупнейшего импортёра нефти. Индекс PMI ожидается на уровне 51,2, отклонение в худшую сторону от прогноза может стать давлением для котировок.

Вообще, крупнейшие импортёры Азии сокращают импорт, а Китай сворачивает программу приобретения нефти в стратегический резерв. Растут пробки из танкеров у побережья Китая, которые ожидают разгрузки.

Также 30 сентября в 17:30 по мск выйдут свежие данные по запасам нефти от Информационного Агентства энергетики (EIA), согласно которым, ожидается сокращение запасов на 2,325 млн баррелей, но фактический результат может быть хуже.

Помимо того, Ливия собирается повысить предложение на рынке. Ливийская National Oil сообщила, что на предстоящей неделе добыча нефти вырастет примерно до 260 тыс. баррелей в сутки.

До этого производство в Ливии не превышало 100 тыс. баррелей день. Вслед за Ливией могут последовать шаги по увеличению добычи от Ирана и Венесуэлы.

С учётом вышеуказанных факторов и угроз саудовского кронпринца Салмана «наказывать» спекулянтов за попытки негативного давления на нефтяные цены, по котировкам Brent ожидается планомерное ослабление и нахождение в диапазоне $39−43 в октябре, а также торговый коридор $36,50−39 по WTI», — считает эксперт.

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