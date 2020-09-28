Москва, , 13:01 — REGNUM Российская валюта продолжает свое ослабление против основных мировых валют. При этом практически не осталось факторов, способных оказать поддержку серьезную рублю, заявил корреспонденту ИА REGNUM шеф-аналитик ТелеТрейд Пётр Пушкарёв.

«Это стало заметно еще в конце прошлой недели, когда, несмотря на покупку валюты крупными компаниями для проведения налоговых выплат рубль резко ослабел и к доллару, и к евро.

Инструментов для поддержки курса российской валюты, да и заинтересованности российских властей в каком-либо укреплении национальной валюты на фоне дефицита бюджета нет.

Ежедневные продажи Банком России запасов валюты в размере порядка 2,5 млрд рублей не способны оказать хот какую-то поддержку рублю.

Факторов, которые играют против российской валюты огромное количество. Помимо укрепляющегося доллара на международном рынке это и снижающиеся цены на нефть.

Да, в последнюю неделю они несколько замедлили свое падение и консолидировать в районе $41,50 за баррель по нефти марки Brent. Однако, это временная остановка.

В ближайшее время вполне возможно продолжение снижения цен на «черное золото» до уровня в $40 за баррель.

На мировых рынках пропал аппетит к рисковым активам. И в первую очередь это можно отнести к развивающимся рынкам, среди которых и Россия. Под «раздачу» также попали и бразильский реал, и турецкая лира, и южноафриканский рэнд.

На долговом рынке также наблюдается определенное снижение интереса иностранных инвесторов к российским облигациям. Индекс российского госдолга RGBI опустился до 152 пунктов, и весьма вероятно, что эта тенденция снижения на этой неделе может ускорится.

Рынок российских акций также не вызывает особого интереса у зарубежных инвесторов. Вероятнее всего мы увидим очередную неделю вывода средств с российского фондового рынка за рубеж после вялого притока в середине сентября средств иностранных инвесторов в фонды, инвестирующие в российские акции.

Значительное снижение запасов валюты на счетах российских банков, кроме Сбербанка, может также привести к спросу на валюты с их стороны.

Из краткосрочных рисков, которые могут реализоваться в самое ближайшее время, можно отметить и растущее количество заболеваний коронавирусной инфекцией в России.

Очевидно, что при резко возросшем числе заболевших российские власти могут отреагировать введением повторных ограничительных мер, которые не добавят позитива российской экономике.

Несмотря на то, что жесткие ограничительные меры, подобные тем, что были введены в апреле-мае при первой волне заболеваний, не ожидаются, ограничения в деловой активности приведут к снижению и так довольно слабого потребительского спроса.

Не стоит сбрасывать со счетов и санкционные угрозы в адрес России со стороны США и Евросоюза. Несмотря на то, что в целом такие риски уже в целом заложены в цену российской валюты, очередная порция заявлений о возможных объектах санкционного давления со стороны Запада способна добавить негатива российскому рублю.

Шанс на подобную риторику может представить уже во вторник поздно вечером, когда состоятся дебаты кандидатов в президенты США демократа Джо Байдена и действующего президента — республиканца Дональда Трампа.

Байден, лидирующий в президентской гонке, известен своим негативным отношением к РФ, а «российская карта» вполне может быть разыграна против его республиканского оппонента.

Принимая все это во внимание можно ожидать дальнейшего ослабления рубля как минимум до отметки 80 рублей за американский доллар уже на этой неделе», — считает эксперт.

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