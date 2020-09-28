Кемерово, , 13:01 — REGNUM В Кемеровской области весь персонал торговой сети «Мария-Ра», которому позволяет функционал работать удалённо, переведён на дистанционный режим работы. Об этом сообщил руководитель филиала торговой сети по региону Кирилл Кнорр.

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"Также мы весь персонал, работающий в магазинах, обеспечили масками, антисептиками, перчатками с целью недопущения заражения как наших работников, так и наших покупателей. Я призываю всех коллег, работающих в сфере торговли и не только, поддержать инициативу», — подчеркнул Кнорр.

Напомним, с 26 сентября работодателям Кемеровской области при наличии технической возможности рекомендовали перевести сотрудников на удалённый/дистанционный режим работы.

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