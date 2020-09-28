Киев, , 13:03 — REGNUM Уже нет сомнений в том, что Евросоюз действительно не будет оплачивать спасение идущих на дно украинских рынков, заявил сегодня, 28 сентября, украинский экономист Александр Гончаров, комментируя текущую ситуацию в стране.

Холод Иван Шилов © ИА REGNUM

Эксперт отмечает, что «евросолидарность» ограничится договоренностью лишь координировать меры по поддержанию на плаву экономики Украины, чтобы она не навредила западным соседям. Поэтому, подчеркивает специалист, у страны остаются только два реальных сценария.

«Первый — еще больший спад в промышленности, рост безработицы и дальнейшее обнищание населения… Второй — Украина едва переживет дефолт и надолго попадет в списки стран-банкротов», — заявил Гончаров.

Он отмечает, что последние заявления властей — премьер-министра Дениса Шмыгаля и президента Владимира Зеленского — «это победа оптимизма над здравым смыслом». Эксперт подчеркивает, что в экономике Украины и раньше была плохая ситуация, а сейчас — «очень плохая».

«Нашим семьям пережить бы осень, дальше заглядывать не стоит. А насколько холодной и голодной будет зима — ни Кабмин, ни офис президента еще просто не знают», — резюмировал экономист.

ИА REGNUM напоминает, что 22 сентября верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель посетил Украину и в итоговом заявлении отметил, что «Европа — не благотворительная организация и не банкомат».

26 сентября стало известно, что эти слова из заявления убрали — соответствующие изменения были внесены в текст статьи на сайтах Европейской службы внешних действий и представительства ЕС на Украине.