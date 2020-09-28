Тверь, 28 сентября 2020, 12:51 — REGNUM Предприятие по производству продуктов питания «Си-Продукт» открылось в Торжке Тверской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона 28 сентября. Стоимость реализации инвестиционного проекта составила около 100 млн рублей. Муниципалитет получил 80 новых рабочих мест, до конца года работу получат ещё 20 человек.
На данный момент на производстве налажено три направления: производство протеиновых батончиков и батончиков-мюсли, фасовка и упаковка сыпучих полуфабрикатов и продуктов быстрого приготовления, а также варка варенья и розлив мёда. Для производства варенья и мёда тару будет поставлять Тверской стекольный завод. До конца года инвестор намерен также ввести в эксплуатацию склад по хранению продукции.
Со своей стороны правительство Тверской области оказало содействие инвестору в подборе квалифицированного персонала, а также в подводе газовых и электрических сетей. В планах — провести реконструкцию подъезда к территории завода.
Компания «Си-Продукт» 17 лет занимается производством продуктов питания, входит в холдинг АО «Си-Проджект». Производственная компания специализируется на фасовке и упаковке продуктов быстрого приготовления, а также на производстве сладкой консервации. Обеспечивает выпуск продукции как под собственными торговыми марками, так и крупнейших торговых сетей.