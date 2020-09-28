Тверь, , 12:51 — REGNUM Предприятие по производству продуктов питания «Си-Продукт» открылось в Торжке Тверской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона 28 сентября. Стоимость реализации инвестиционного проекта составила около 100 млн рублей. Муниципалитет получил 80 новых рабочих мест, до конца года работу получат ещё 20 человек.

Новое предприятие по производству продуктов питания в Торжке Пресс-служба правительства Тверской области

«За последние четыре года в нашем регионе реализовано более 50 крупных инвестиционных проектов, создано свыше 6 тысяч рабочих мест, привлечено более 68 миллиардов рублей. Наличие инвестиций показывает, в том числе, какой климат сложился в регионе. Это касается эффективности органов местного самоуправления, слаженности работы ведомств, ответственных за энергетику, дороги, транспорт, газификацию и другие направления, связанные с развитием бизнеса. Сегодня все эти показатели демонстрируют, что наша система вышла на совершенно новый, качественный уровень работы», — отметил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

На данный момент на производстве налажено три направления: производство протеиновых батончиков и батончиков-мюсли, фасовка и упаковка сыпучих полуфабрикатов и продуктов быстрого приготовления, а также варка варенья и розлив мёда. Для производства варенья и мёда тару будет поставлять Тверской стекольный завод. До конца года инвестор намерен также ввести в эксплуатацию склад по хранению продукции.

Со своей стороны правительство Тверской области оказало содействие инвестору в подборе квалифицированного персонала, а также в подводе газовых и электрических сетей. В планах — провести реконструкцию подъезда к территории завода.

Компания «Си-Продукт» 17 лет занимается производством продуктов питания, входит в холдинг АО «Си-Проджект». Производственная компания специализируется на фасовке и упаковке продуктов быстрого приготовления, а также на производстве сладкой консервации. Обеспечивает выпуск продукции как под собственными торговыми марками, так и крупнейших торговых сетей.