Нур-Султан, , 12:36 — REGNUM По итогам августа 2020 года на казахстанских автозаводах было собрано 6732 экземпляра транспортных средств (включая легковые, грузовые машины, автобусы, спецмашины и прицепы) — на 71% больше, чем в августе прошлого года. Об этом сообщается на сайте Союза предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром».

Всего же с января по август текущего года в Казахстане было собрано 43 798 экземпляров машин. Это на 53% больше прошлогоднего уровня продаж.

При этом производство легковых авто достигло 37 436 экземпляров — на 46,3% больше по сравнению с прошлым годом. Производство грузовиков в Казахстане выросло в 2,6 раза, до 4248 единиц. Автобусов с начала года было собрано 1089 экземпляров. Здесь рост составил 39,6%.

Продажи автотранспортных средств казахстанских производителей с начала года возросли до 37 755 автомобилей. Это на 42,3% больше, чем годом ранее. Рыночная доля продаж автопрома Казахстана составила 70,7%.

Напомним, по итогам семи месяцев нынешнего года самой покупаемой в Казахстане новой маркой автомобиля стала Lada. За указанный период казахстанские автолюбители приобрели почти 8,7 тыс. легковых машин данной марки.

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