Чита, , 12:33 — REGNUM В Забайкальском крае набирает обороты программа по бесплатному обучению граждан, пострадавших от новой коронавирусной инфекции. Как сообщает сегодня, 28 сентября, пресс-служба забайкальского губернатора, её региональным оператором выступил центр опережающей профессиональной подготовки.

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«Обучение пройдет по 19 компетенциям на базе девяти профессиональных образовательных организаций. Это значимая помощь в период пандемии, благодаря которой забайкальцы смогут получить дополнительные профессиональные навыки по своей специальности или обучиться новой профессии и найти работу», — сказала куратор проекта «Забайкальский призыв» Ольга Соколова.

Среди предлагаемых компетенций: сварочные технологии; сетевое и системное администрирование; физическая культура, спорт и фитнес; электромонтаж; медицинский и социальный уход; сухое строительство и штукатурные работы; туризм; веб-дизайн и разработка; геодезия; дошкольное воспитание; поварское дело; преподавание в младших классах; программные решения для бизнеса; ремонт и обслуживание легковых автомобилей. Цель программы — оказание мер поддержки в сфере занятости, а также предоставление россиянам возможности приобрести дополнительные профессиональные навыки. Участникам могут стать люди, у которых есть риск увольнения, выпускники образовательных организаций 2020 года, а также ищущие работу.

Как уже сообщало ИА REGNUM, число безработных в Забайкальском крае перевалило за 37 200 человек, а уровень безработицы в регионе составляет уже 7,1% (на 31 июля — 5,1%). С 1 марта 2020 г. за содействием в поиске подходящей работы обратились выше 46 700 человек. Также, по данным регионального министерства труда, с 1 марта 2020 г. более 200 человек закрыли свои ИП.

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