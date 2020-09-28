Москва, , 12:32 — REGNUM Если бы Америка и Китай не начали торговую войну, то последствия от санкций, введенных против России, могли быть куда тяжелее. Об этом 28 сентября корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал слова главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина о том, что Россия приспособилась к уже введенным санкциям, но иммунитета к будущим у нее нет.

«Все зависит от характера санкций, а с другой стороны, надо говорить о характере политики правительства, — пояснил Делягин. — Когда в 2014 году вводились санкции, то очень четко фиксировалось, что мы защищены от технологических последствий этих санкций в среднесрочном плане. То есть в горизонте 3−5 лет. Предполагалось, что за эти годы можно осуществить технологическую революцию и тогда все будет в порядке. Прошло шесть лет. Эти люди даже от стула не оторвались. Поэтому да, мы имеем очень серьезные технологические проблемы, которые, естественно, не признаются. Причем слава богу, что Китай к санкциям присоединяется очень ограниченно. Если бы не было конфликта США и КНР, то Китай бы тоже закрылся».

И тогда, как пояснил Делягин, Россия могла бы рассчитывать только на Южную Корею и на Тайвань.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Кудрин предположил, что в ближайшее время в отношении России вряд ли будут вводить новые санкции.

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