Москва, 28 сентября 2020, 12:32 — REGNUM Если бы Америка и Китай не начали торговую войну, то последствия от санкций, введенных против России, могли быть куда тяжелее. Об этом 28 сентября корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал слова главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина о том, что Россия приспособилась к уже введенным санкциям, но иммунитета к будущим у нее нет.
И тогда, как пояснил Делягин, Россия могла бы рассчитывать только на Южную Корею и на Тайвань.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Кудрин предположил, что в ближайшее время в отношении России вряд ли будут вводить новые санкции.
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