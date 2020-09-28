Ташкент, , 12:26 — REGNUM Конвенция о налогообложении между Узбекистаном и Японией вступит в силу 17 октября 2020 года, сообщили в пресс-службе японского посольства в Душанбе.

Документ исключает двойное налогообложение бизнеса. В частности, японские компании в Узбекистане будут облагаться налогом в Японии, как стране проживания, или в Узбекистане, как в стране получения дохода.

В посольстве считают, что конвенция не позволит предпринимателям уклоняться от налогов. Кроме того, документ способствует развитию инвестиционного и экономического обмена.

Напомним, в декабре 2019 года министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов и посол Японии Ёщинори Фуджияма подписали документ о вступлении конвенции в силу.