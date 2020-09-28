Нерчинск, Забайкальский край, , 12:25 — REGNUM Власти Забайкальского края отчитались, куда пойдут полученные Нерчинским районом 2,2 миллиона рублей, полученные в рамках президентского гранта: они позволят организовать в общеобразовательных учреждениях обслуживание теплых туалетов. Как сообщает сегодня, 28 сентября, пресс-служба забайкальского губернатора со ссылкой на слова вице-премьера правительства Забайкальского края Алексея Казакова, поручение президента РФ — обеспечить все российские школы водой, отоплением и теплыми туалетами — воплощается в жизнь.

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"Глава государства поручил руководству регионов, в которых есть неблагоустроенные образовательные учреждения, обратить на проблему особое внимание. Недостаточно просто построить теплые туалеты в школах — нужно обеспечить их работу», — подчеркнул Алексей Казаков.

Глава Нерчинского района Михаил Слесаренко пояснил, что муниципалитет столкнулся с проблемой отсутствия централизованной системы водоотведения.

«Для обеспечения работы благоустроенных туалетов району было необходимо приобрести дорогостоящую вакуумную машину. Выделенные средства из президентского фонда помогли обеспечить район техникой и организовать обслуживание теплых туалетов в 15 общеобразовательных школах Нерчинского района», — уточнил глава.

Напомним, что президентские гранты в этом году получат 35 муниципальных образований Забайкалья.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на отсутствие тёплых санузлов в школах края ещё в 2018 году указывала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, после чего региону в 2019 году выделили 264 млн рублей из резервного фонда правительства РФ для решения этой проблемы.

В середине января 2020 г. власти региона заявили, что решили проблему. «В 2019 году в Забайкалье нужно было оборудовать оставшиеся 165 школ санитарно-гигиеническими помещениями с соблюдением температурного режима. Эти работы завершены», —докладывали чиновники.

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