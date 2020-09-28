Иркутск, , 12:11 — REGNUM «ИрАэро» расширила свою сеть в сибирских и дальневосточных регионах: с сегодняшнего дня, 28 сентября, дан старт выполнению полëтов по восьми субсидируемым направлениям (Благовещенск, Владивосток, Магадан, Нерюнгри, Новый Уренгой, Ноябрьск, Омск, Петропавловск-Камчатский, Полярный, Улан-Удэ) из Красноярска.

Как сообщает официальный сайт компании, путешествие по маршруту Красноярск — Благовещенск обойдётся в сумму от 6950 руб. Перелёт из Красноярска во Владивосток со 2 октября будет стоить от 8950 руб. Билет на самолёт, сообщением Красноярск — Магадан обойдётся в сумму от 10 250 руб. Примерно столько же придётся отдать, если воспользоваться маршрутом Красноярск — Петропавловск-Камчатский.

Дешевле всего можно будет слетать направлением Красноярск — Омск — от 2980 руб.

«Мы существенно расширяем маршрутную сеть в своëм «домашнем» регионе. Это субсидируемые рейсы, причём количество льготных мест на каждом рейсе не лимитировано. Льготой могут воспользоваться все без исключения», — пояснил начальник службы организации перевозок «ИрАэро» Александр Макин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 7 сентября 1999 года грузовой Ан-26 авиакомпании «ИрАэро» совершил первый полёт по маршруту Иркутск — Бодайбо. Именно с этого события началась история авиакомпании, которая за 20 лет прошла путь от регионального грузоперевозчика до одного из лидеров авиатранспортной отрасли в России. В течение недели перелеты по новым маршрутам начнутся из Магадана, Владивостока и Южно-Сахалинска.