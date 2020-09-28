Нур-Султан, , 12:14 — REGNUM В августе 2020 года наиболее продаваемым в Казахстане брендом автомобиля казахстанской сборки стала Lada. Об этом сообщается на сайте Союза предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром».

Всего в Казахстане было продано за прошлый месяц 11 289 экземпляров Lada местного производства.

На втором месте расположилась модель Hyundai. Её приобрели 9727 автолюбителей Казахстана. Тройку лидеров самых покупаемых марок местного производства занимает Ravon — 4807 реализованных машин.

На четвёртом и пятом местах соответственно разместились KIA (4282 ед.) и Chevrolet (2214 ед.).

Что же касается модельного рейтинга, то здесь первое место занимает Lada Granta. Их в прошлом месяце приобрели 4832 автолюбителя. Далее идут: Ravon Nexia R3 (4807 ед.), Hyundai Tucson (2838 ед.) и Lada Vesta (2742 ед.).

Напомним, в августе нынешнего года на казахстанских автопредприятиях были изготовлены 6732 единицы транспортных средств (включая легковушки, грузовые машины, автобусы, спецмашины и прицепы), что на 71% больше, чем за аналогичный месяц год назад.

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